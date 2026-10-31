Dijital delillerle Nevzat Aydın'a yönelik tehditte gözaltı sayısı 8'e ulaştı - Son Dakika
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Dijital delillerle Nevzat Aydın'a yönelik tehditte gözaltı sayısı 8'e ulaştı

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Dijital delillerle Nevzat Aydın\'a yönelik tehditte gözaltı sayısı 8\'e ulaştı
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İş adamı Nevzat Aydın'dan haraç istemekle suçlanan ve 'Çirkinler' çetesiyle bağlantılı oldukları öne sürülen 4 şüphelinin dijitallerinden çıkan deliller üzerine 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Tehdit soruşturmasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

İş adamı Nevzat Aydın'dan haraç istemekle suçlanan ve 'Çirkinler' adlı çeteyle bağlantılı oldukları öne sürülen 4 şüphelinin dijitallerinden çıkan deliller doğrultusunda 4 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Tehdit soruşturmasında gözaltı sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Edinilen bilgiye göre, iş insanı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için milyonlarca lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç ağına mensup olduğunu söyleyen ve yurtdışında olduğu anlaşılan Kaan A. tarafından arandığını ve 1 milyon Euro istendiğini belirterek şikayetçi olmuştu.

Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ı tehdit eden çete üyelerinin peşine düşmüş, Çirkinler adlı çete mensubu oldukları anlaşılan 4 şüpheli, geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

İlk operasyonda yakalanan 4 zanlının İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemi sürerken, bu kişilerin üzerinden çıkan dijitaller Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde incelemeye alındı. El konulan dijital materyallerde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 4 kişi daha saptandı. Adları ve adresleri tespit edilen söz konusu 4 şüpheli, Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Tehdit soruşturması kapsamında Perşembe günü ve bu sabah düzenlenen operasyonda yakalananların sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Kaynak: İHA
Nevzat Aydın3. SayfaGüncelSon Dakika

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