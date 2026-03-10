Çin’de meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına kontrolsüz şekilde geçmeye çalışan bir yaya tırın çarpması sonucu yaralandı. Görüntülere göre, seyir halindeki tır sürücüsü aniden direksiyon kırarak manevra yaptı. Bu sırada tırın tekerleği yayaya yandan çarptı ve adam asfaltta sürüklendi.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya, şans eseri tırın altında kalmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yayaya çarpan tırın manevrası ve adamın sürüklendiği anlar net şekilde görüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Mucize kaza kamerada - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?