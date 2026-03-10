Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Mucize kaza kamerada - Son Dakika
Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Mucize kaza kamerada

Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Mucize kaza kamerada
10.03.2026 11:15
Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Mucize kaza kamerada
Çin’de yolun karşısına dikkatsizce geçmeye çalışan bir yayaya tır çarptı. Sürücünün ani manevrası sırasında tırın tekerleği yayaya yandan çarparak sürükledi. Şans eseri aracın altında kalmayan adam kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çin’de meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına kontrolsüz şekilde geçmeye çalışan bir yaya tırın çarpması sonucu yaralandı. Görüntülere göre, seyir halindeki tır sürücüsü aniden direksiyon kırarak manevra yaptı. Bu sırada tırın tekerleği yayaya yandan çarptı ve adam asfaltta sürüklendi.

KAZAYI YARALI ATLATTI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya, şans eseri tırın altında kalmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yayaya çarpan tırın manevrası ve adamın sürüklendiği anlar net şekilde görüldü.

