Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp polisin üzerine araba süren şarkıcı Dilan Çıtak, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Çıtak, adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün öğleden sonra Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Dilan Çıtak'ı polis durdurup ehliyet ve ruhsat sordu. Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan Çıtak'ı polis ekibi durdurmaya çalıştı. 'Dur' ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracı sürdü. Polis, bunun üzerine silahını çekip Çıtak'ın araçtan inmesini istedi. Dilan Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis havaya ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, sonra tekrar kendi kamyonetine binip kendini araca kilitledi. Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Kamyonete binen polis eşliğinde karakola götürülen Çıtak, 'görevli memura görevini yaptırmama', 'görevli memura tehdit' suçlarından gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Çıtak, olayın paniklediği için yaşandığını dile getirdi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan Çıtak adliye çıkışında, "Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Düzelecektir" dedi. Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter, "Süreci takip ediyoruz, biz de ne olduğunu öğreneceğiz" derken, avukatı Feyza Altun ise adli sürecin devam ettiğini söyledi. - MUĞLA