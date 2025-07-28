Dilan Çıtak Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Dilan Çıtak Adliyeye Sevk Edildi

Dilan Çıtak Adliyeye Sevk Edildi
28.07.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da polise direnerek kaçmaya çalışan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp polisin üzerine araba süren şarkıcı Dilan Çıtak, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Çıtak, adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün öğleden sonra Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Dilan Çıtak'ı polis durdurup ehliyet ve ruhsat sordu. Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan Çıtak'ı polis ekibi durdurmaya çalıştı. 'Dur' ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracı sürdü. Polis, bunun üzerine silahını çekip Çıtak'ın araçtan inmesini istedi. Dilan Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis havaya ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, sonra tekrar kendi kamyonetine binip kendini araca kilitledi. Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Kamyonete binen polis eşliğinde karakola götürülen Çıtak, 'görevli memura görevini yaptırmama', 'görevli memura tehdit' suçlarından gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Çıtak, olayın paniklediği için yaşandığını dile getirdi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan Çıtak adliye çıkışında, "Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Düzelecektir" dedi. Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter, "Süreci takip ediyoruz, biz de ne olduğunu öğreneceğiz" derken, avukatı Feyza Altun ise adli sürecin devam ettiğini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dilan Çıtak, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Magazin, Bodrum, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilan Çıtak Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor’a önerildi 72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi
İstanbul’da aşırı sıcaklara mola Yağış için tarih verildi İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi
Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde ’Havadan müdahale etmiyor’ dedi, helikopter sesi duyuldu Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım

14:22
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
14:01
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
13:58
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
12:47
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
11:39
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
20:24
Bursa alevlere teslim Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
20:21
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma’dan kötü haber
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma'dan kötü haber
20:20
Bağdat’taki yemin töreninde çatışma 2 ölü, 12 yaralı
Bağdat'taki yemin töreninde çatışma! 2 ölü, 12 yaralı
19:38
Diyarbakır’da sondaj sırasında yangın Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da sondaj sırasında yangın! Ölü ve yaralılar var
19:21
Sinop’ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
19:15
Bursa’da sahte AKUT’çu yangın bölgesinde yakalandı
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı
19:14
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
19:07
Halil Umut Meler’e kötü haber Küme düşebilir
Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 14:46:27. #7.11#
SON DAKİKA: Dilan Çıtak Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.