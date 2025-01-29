Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı - Son Dakika
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Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı

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Kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya üzerinden paylaşan ve hakkında 'hayasızca hareket' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat, kendisine uygulanan adli kontrol şartının kaldırıldığını duyurdu.

29.01.2025 21:56  Güncelleme: 23:09
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'Kara para aklama' ve 'suç işleme amacıyla örgüt kurma' suçlamaları ile yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettirmişti.

Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Tahliye olması vesilesiyle verdiği parti sırasında kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anları paylaşan Dilan Polat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'hayasızca hareket' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı

"ADALET GERÇEKTEN TECELLİ EDİYOR"

Haftada 3 gün karakola giderek imza veren Dilan Polat, hakkında uygulanan adli kontrol şartının kaldırıldığını duyurdu. Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mutluluktan ağladım. Karakola her girdiğimde psikolojim bozuluyordu. Haftanın 3 günü, dile kolay, gidip imza atıyordum. Biliyorsunuz kız kardeşimle olan videodan ötürüydü. Çok üzülüyordum. İmzalarımız kalktı. Adalet gerçekten tecelli ediyor. Çok mutluyum, nazar değmesin. Daha güzel, daha mutlu hep böyle iyi haberler alabilmek umuduyla inşallah" dedi.

Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı

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Son Dakika 3.Sayfa Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Mehmet Kan:
    Ne güzel Türkiye ya çal hırsızlık yap kahraman ilan edilirsin vatan için elini ayağını feda eden gazilerimiz ise asla konuşulmaz 189 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    büyük çalana ceza yok. ama gidip ekmek calarsan yandın. 160 1 Yanıtla
  • Burak Başkan:
    soylu reis sağolsun 86 7 Yanıtla
  • Kadirhan Byr:
    adalet tecelli ediyormuş demiş ahahahahahaha 93 0 Yanıtla
  • Abdullah .:
    paran varsa huzur var reklam şirketleri var bu sayfa gibi aciginizi kapatırlar olan vatandaşa oluyor . 91 0 Yanıtla
  • Ali :
    Su adaletin isine bak. Adalet zenginlerden yana 62 0 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    bunlar pıyon öldürecekler bunları yakında 48 2 Yanıtla
    Aslan Demir:
    inşallah yarin olur d dediğin 1 0
  • Mirac Gülaç:
    hırsız vaaaaaarrrrrr 46 1 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    enerji bi gidip bi geliyor 42 1 Yanıtla
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