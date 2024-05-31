Dilenci kadınların terlikli, çantalı yer kavgası kamerada - Son Dakika
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Dilenci kadınların terlikli, çantalı yer kavgası kamerada

Adana'da dilenci olduğu öne sürülen iki kadının çocuğun yanında terlik ve çanta ile birbirine vurması saniye saniye görüntülendi. Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarında dilencilik yaptığı öne sürülen iki kadın arasında çıkan tartışma, ara sokağa taşındı. Kadınlar, çocukları yanlarında olmasına rağmen kavgaya devam etti. Bir kadın çanta ile diğerine vururken, diğeri ise ayağındaki terliği çıkarıp vurmaya başladı. Kavgayı gören bir erkek de araya girmesine rağmen kadınları ayıramadı. Bu sırada terlik, kadının kafasını sıyırarak şans eseri çocuğa isabet etmedi. Olay, saniye saniye görüntülendi.

31.05.2024 20:47
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Dilenci kadınların terlikli, çantalı yer kavgası kamerada

Adana'da dilenci olduğu öne sürülen iki kadının çocuğun yanında terlik ve çanta ile birbirine vurması saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'da dilenci olduğu öne sürülen iki kadının çocuğun yanında terlik ve çanta ile birbirine vurması saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarında dilencilik yaptığı öne sürülen iki kadın "yer" kavgası nedeniyle tartıştı. Tartışan kadınlar ara sokağa geldi. Kadınlardan biri diğerine "Benim yerime neden geliyorsun?, herkesin yeri belli" diye bağırdı. Bunun üzerine iki kadın yanlarında çocuk olmasına rağmen kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerine çanta ile vururken, diğeri de ayağındaki terliği çıkartıp vurmaya başladı. Bu sırada kavgayı gören bir erkek de kadınları ayırmak için olay yerine geldi. Ancak erkeğin araya girmesine rağmen kadınlar kavgaya devam etti. Kadının bir diğerine terliğini fırlattı. Şans eseri terlik kadının kafasını sıyırdı. Bu arada çocuk ise kavga anın da donup kaldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

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