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Dilencinin evinde 380 bin dolardan fazla para bulundu - Son Dakika
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Dilencinin evinde 380 bin dolardan fazla para bulundu

Irak'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden dilencinin evinde yapılan aramada, 380 bin dolardan fazla para bulundu. Dilencinin hayatını kaybetmesinin ardından kardeşleri, evde poşetlere konulmuş halde milyonlarca Irak dinarı ve altın buldu. Polis, evde yapılan aramada altınlarla birlikte 380 bin dolardan fazla para buldu ve dilencinin kardeşlerini gözaltına aldı.

Dilencinin evinde 380 bin dolardan fazla para bulundu
24.12.2023 - 19:59,
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- Irak'ta ölen dilencinin evinden yaklaşık 400 bin dolar çıktı

ERBİL - Irak'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden dilencinin evinde yapılan aramada, 380 bin dolardan fazla para bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastane kaldırılan yaşlı dilencinin hayatını kaybetmesinin ardından milyoner olduğu ortaya çıktı. Dilencinin hayatını kaybetmesinin ardından iki kardeşi, ablalarının kimliğini almak için gittikleri evde poşetlere konulmuş halde milyonlarca Irak dinarı ve altın buldu. Kardeşler ablalarına ait paraları ve altınları arabaya yüklerken mahallenin muhtarı tarafından yakalanınca olay yerine polis çağrıldı. Polis tarafından evde yapılan aramada, altınlarla birlikte 380 bin dolardan fazla para bulundu. Polis, ölen kadının kardeşlerini gözaltına aldı.

"Polis ekipleri dilencinin çuvallar içinde sakladığı paraları arabaya taşıdıklarını gördü"

Dilencinin evindeki aramaya katılan polislerden Muhammed Salih Mehdi yaptığı açıklamada, "Müfreze subayı beni arayarak el-Kazımiye bölgesinde bir ölüm durumu ihbarında bulundu. Olay yerine intikal ettiğimizde ölen dilencinin kimliğini aramak için gelen bir kadın ile bir erkek bir evden para çıkarıyorlar. Olay yerine anında giden polis ekipleri, dilencinin çuvallar içinde sakladığı paraları arabaya taşıdıklarını gördü" dedi.

"Bir evden çuvallar dolusu parayı arabalarına taşıyan iki kişi gördük"

Polis Abdulcebbar Salih ise, "Bize kavga çıktığına dair bir ihbar geldi. Olay yerine intikal ettiğimizde kavga yoktu ama bir evden çuvallar dolusu parayı arabalarına taşıyan iki kişi gördük. Hemen bu iki kişiyi gözaltına aldık. Hemen merkezi aradık ve orada kavga olmadığını ancak çuvallar dolusu büyük miktarda paranın iki kişi tarafından bir evden çıkarıldığını söyledik. Merkez bizden olay yerinde kalmamızı istedi ve orada bulunan bütün paraları teslim ettik" dedi.

Kadının komşuları, dilenerek geçinen kadına çok yardım ettiklerini, kimsesiz olan kadına sürekli yemek verdiklerini belirtti. Ölen kadının oğlunun polis olduğu iddia edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bağdat, kavga, Irak, Ölüm, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilencinin evinde 380 bin dolardan fazla para bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilencinin evinde 380 bin dolardan fazla para bulundu - Son Dakika
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