Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi! - Son Dakika
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Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi!

Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi!

Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, kullandığı 'Geri zekalı' ifadesi için ''Bunu sadece AKP'liler üstüne alındıysa bu benim değil onların problemi'' dedi.

17.09.2024 17:43
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İzmir'deki bir sokak röportajında kullandığı sözler nedeniyle 12 Ağustos'ta tutuklanan 30 Ağustos'ta tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, 'Geri zekalı' ifadesini AK Partili seçmen için kullanmadığını ifade etti. Dilruba, "AKP'lilere sesleniyorum, neden üstünüze alındınız geri zekalı olmayanlar alınmadı üstüne, alınanlar bir papatya çayı içsin" dedi.

TUTUKLANDI

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun 'hakaret' suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi.

Dilruba, röportajdaki sözleri için bakın ne dedi!

SERBEST BIRAKILDI

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu tahliye edildi. Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız da durumu sosyal medyadaki hesabından şu sözlerle duyurdu: Yapmış olduğumuz itiraz kabul edilmiş ve müvekkilimiz Dilruba Kayserilioğlu tahliye edilmiştir.

Dilruba, röportajdaki sözleri için bakın ne dedi!

ÖZGÜR ÖZEL CEZAEVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, dün Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret edip, ardından açıklamalarda bulunmuştu.

"AĞLAYARAK GÜNLÜKLERİNE YAZSINLAR"

Kayserilioğlu, Fatih Portakal'ın youtube kanalında yapıtğı açıklamada 'geri zekalı' ifadesini üzerine alınanlardan özür dilemeyeceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Dediğim şuydu; bir fikrin ucu sonucu nereye gidecek diye düşünmeden üstüne giden herkes geri zekalıdır. Bunu sadece AKP'liler üstüne alındıysa bu benim değil, onların problemidir. AKP'lilere burada sesleniyorum, neden üstünüze alındınız, geri zekalı olmayanlar alınmadı üstüne. Üstüne kim alındıysa psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ya bir papatya çayı içsinler ya da ağlayarak günlüklerine yazsınlar. Üstüne alınan hiç kimseden özür dilemiyorum."

Politika, 3-sayfa, Sözler, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Sadece Beşiktaş:
    Ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etme hakkın yok ayrıca isteyen istediğine oy verir seni ilgilendirmez Demokrasiye saygı duyalım. 339 117 Yanıtla
  • Nusret:
    bence sende biraz terbiye çayı iç sana iyi gelir çünkü yapilan tahlilde terbiyen eksik çıktı 294 85 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    17 gün az bile yatmışın 247 86 Yanıtla
  • Deli Bedri:
    Bravo 55 165 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    bununda memleketine doğru dönderip patlıcanların tadı nasıl baktırmak lazim 140 60 Yanıtla
  • Halit Gon:
    Aynen kat bee kat iade ediyorum sana ve senin gibi dusunenlere 137 47 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    Bu motor u asın 103 47 Yanıtla
  • ferhat eser:
    dilruba parti kurup seçimlere girerse şaşırmam burası Türkiye :)) 107 34 Yanıtla
  • Mehmet Saraç:
    Bu dünya böyle herkes bilgisi kadar konuşur bilgisi kadar yorum yapar 85 20 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Sanki kendisi iktidarmış gibi, Hükümeti savunan kafayı anlamıyorum 27 67 Yanıtla
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