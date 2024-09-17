Dilruba, röportajdaki sözleri için bakın ne dedi!

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İzmir'deki bir sokak röportajında kullandığı sözler nedeniyle 12 Ağustos'ta tutuklanan 30 Ağustos'ta tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, 'Geri zekalı' ifadesini AK Partili seçmen için kullanmadığını ifade etti. Dilruba, "AKP'lilere sesleniyorum, neden üstünüze alındınız geri zekalı olmayanlar alınmadı üstüne, alınanlar bir papatya çayı içsin" dedi.

TUTUKLANDI

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun 'hakaret' suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi.

SERBEST BIRAKILDI

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu tahliye edildi. Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız da durumu sosyal medyadaki hesabından şu sözlerle duyurdu: Yapmış olduğumuz itiraz kabul edilmiş ve müvekkilimiz Dilruba Kayserilioğlu tahliye edilmiştir.

ÖZGÜR ÖZEL CEZAEVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, dün Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret edip, ardından açıklamalarda bulunmuştu.

"AĞLAYARAK GÜNLÜKLERİNE YAZSINLAR"

Kayserilioğlu, Fatih Portakal'ın youtube kanalında yapıtğı açıklamada 'geri zekalı' ifadesini üzerine alınanlardan özür dilemeyeceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Dediğim şuydu; bir fikrin ucu sonucu nereye gidecek diye düşünmeden üstüne giden herkes geri zekalıdır. Bunu sadece AKP'liler üstüne alındıysa bu benim değil, onların problemidir. AKP'lilere burada sesleniyorum, neden üstünüze alındınız, geri zekalı olmayanlar alınmadı üstüne. Üstüne kim alındıysa psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ya bir papatya çayı içsinler ya da ağlayarak günlüklerine yazsınlar. Üstüne alınan hiç kimseden özür dilemiyorum."