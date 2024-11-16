Dilucu\'da 50 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

3.Sayfa

Dilucu Gümrük Müdürlüğü ile Dilucu Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 50 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dilucu Gümrük Müdürlüğü ve Dilucu Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik arama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan aramada mutfak eşyası cinsi malzemelerin ahşap tabanları arasına gizlenmiş toplam 199 paket içerisinde 50 kilogram 250 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR