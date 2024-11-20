Dini Nikahlı Koca Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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Dini Nikahlı Koca Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Dini Nikahlı Koca Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Mersin'de, eşarpla boğularak öldürülen Aybeniz Top'un cenazesi, gözyaşlarıyla defnedildi.

20.11.2024 16:50
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Mersin'de birlikte yaşadığı dini nikahlı kocası tarafından eşarpla boğularak öldürülen kadın toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi 84002 Sokakta, dini nikahlı kocası Hasan F. tarafından eşarpla boğularak öldürülen 1 çocuk annesi Aybeniz Top'un (24) cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yakınları tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak Güneykent Mezarlığına getirildi. Genç kadının cenazesi, burada yakınlarının göz yaşları arasında toprağa verildi.

Tutuklanan zanlının televizyon programına katıldığı ortaya çıktı

Öte yandan cinayetin ardından kaçmaya çalıştığı Mersin Otogarında gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklanan zanlı Hasa F.'nin, İstanbul'da geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Aybeniz Top'un kayıp olduğunu iddia ederek aradığı ortaya çıktı. Katıldığı programda birlikte yaşadığı kadınla ilgili 'önce kayıp ardından da kaçırılmış zorla tutuluyor' diyen cinayet zanlısı Hasan F.'nin yalanını ise televizyona çıkan Aybeniz Top ortaya çıkarmıştı. Aybeniz Top, katıldığı programda ilk eşinden ayrıldığını birlikte yaşadığı Hasan F.'den ise şiddet gördüğünü söylemişti.

Programdan sonra ayrı illerde hayatlarına devam eden ikilinin bir süre sonra barıştığı, Mersin'de Aybeniz Top'un boş olan babasının evinde yaşamaya başladıkları, cinayetin de orada işlendiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dini Nikahlı Koca Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika

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