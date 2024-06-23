Diş hastanesinden gelen kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Diş hastanesinden gelen kadın evinde ölü bulundu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, diş ağrısı nedeniyle hastaneye giden 46 yaşındaki Enda Balta, ilaçlarını alan yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Balta'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin şüpheli ölüm vermesi üzerine Balta'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23.06.2024 07:57
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Bursa'da diş ağrısı nedeniyle hastaneye giden 46 yaşındaki Enda Balta, tedavisinin ardından eve döndükten sonra ilaçlarını alarak kendisine getiren yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

ÖNCE KLİNİĞE ARDINDAN İSE HASTANEYE GİTTİ

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir dişi ağrıyan Enda Balta, yaklaşık 3 gün önce bir diş kliniğine gitti. Burada kendisine ilaç verilen Balta, ağrıları geçmeyince merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir diş hastanesinin yolunu tuttu.

Dişi için doktora gitti hayatını kaybetti! Cansız bedenini ilacını getiren akrabaları buldu

İLAÇLARINI GETİREN YAKINLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Balta, burada yapılan tedavinin ardından evine dönerken, yakınları verilen ilaçları almak için eczaneye gitti. İlaçlarını alan yakınları eve geldiklerinde Enda Balta'yı hareketsiz şekilde yatağında buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dişi için doktora gitti hayatını kaybetti! Cansız bedenini ilacını getiren akrabaları buldu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Belediye tabibinin şüpheli ölüm vermesi üzerine Enda Balta'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Diş hastanesinden gelen kadın evinde ölü bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diş hastanesinden gelen kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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