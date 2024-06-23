Diş hastanesinden gelen kadın evinde ölü bulundu

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Bursa'da diş ağrısı nedeniyle hastaneye giden 46 yaşındaki Enda Balta, tedavisinin ardından eve döndükten sonra ilaçlarını alarak kendisine getiren yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

ÖNCE KLİNİĞE ARDINDAN İSE HASTANEYE GİTTİ

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir dişi ağrıyan Enda Balta, yaklaşık 3 gün önce bir diş kliniğine gitti. Burada kendisine ilaç verilen Balta, ağrıları geçmeyince merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir diş hastanesinin yolunu tuttu.

İLAÇLARINI GETİREN YAKINLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Balta, burada yapılan tedavinin ardından evine dönerken, yakınları verilen ilaçları almak için eczaneye gitti. İlaçlarını alan yakınları eve geldiklerinde Enda Balta'yı hareketsiz şekilde yatağında buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Belediye tabibinin şüpheli ölüm vermesi üzerine Enda Balta'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.