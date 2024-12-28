Diş hekimine bıçaklı saldırı - Son Dakika
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Diş hekimine bıçaklı saldırı

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Bursa'da kadın, diş hekimini bıçaklayıp çocuklarını bırakıp kaçtı. Olay kamerada kaydedildi.

28.12.2024 21:28
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Çocuklarının yanında diş hekimini bıçakladı, çocuklarını bırakıp kaçtı... Bıçaklama anı kamerada

BURSA - Bursa'da bir kadın, yoğun olduğu için kendisini almayan diş doktoruna aniden bıçakla saldırdı. O anlar kameraya yansırken, doktorun omzuna saplanan bıçak ameliyatla alındı. 3 çocuğunu da bırakıp kaçan kadın kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırm ilçesinde özel bir diş kliniğine 3 çocuğuyla birlikte gelen H.H.Y. adlı kadın, bir süre diş doktoru Hakkı Nail Ö. ile konuştu. Yoğunluk olduğu için alamadığını ifade eden doktora arkasını döndüğü esnada çantasında taşıdığı bıçakla saldıran kadın, bıçağı Hakkı Nail Ö.'nün omzuna saplayıp çocuklarını da bırakıp kaçtı. Korku dolu anlar yaşayan doktor ve klinikteki meslektaşları, 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederken, doktorun omzuna saplanan bıçak ameliyatla alındı.

Kısa sürede yakalandı

Olay yerinden kaçan şüpheli, çok geçmeden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi süren şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, olay anı ise kameraya anbean yansıdı.

Ölümden dönen doktor ise, "Hasta geldi yoğunluktan dolayı ona bugün bakamayacağımızı söyledim. Hastayı başka doktora yönlendirmek istedim, O da ben arkamı sönüp giderken bıçağı bana sapladı. Yani konuyu mantık için de değerlendirmek çok zor. Çünkü çocukları var 3 tane. Orada niye o tür hareket oldu? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Belki şu an aranızda olamayacaktım. Sadece birdenbire arkamı döndüğüm zaman saldırdı. Gereken cezayı alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ince ipin üzerinde bir hayat düşünülebilecek bir şey değil" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diş hekimine bıçaklı saldırı - Son Dakika

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