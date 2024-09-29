Diş Hekimine Saldırı! - Son Dakika
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Diş Hekimine Saldırı!

Diş Hekimine Saldırı!

Ceyhan'da bir diş hekimi, komşusu tarafından darp edilip pompalı tüfekle ateş açıldı, yaralandı.

29.09.2024 11:26
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir diş hekimi esnaf komşusu tarafından, "Sen benim husumetli olduğum kişiyi nasıl tedavi edersin" denilerek muşta ile darp edildi. Pompalı tüfekte sıkılan diş hekimi şans eseri saçma yarası almadı ancak darp nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ceyhan'da meydana geldi. İddiaya göre, kendi kliniğini işleten Dt. Muhammet Fatih Erkılınç, komşusu Burak Ç. tarafından "Sen benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın" diyerek muşta ile darp etti. Arkasından pompalı tüfek ile ateş etti. Muşta ile darp edilen diş hekimi Dt. Muhammet Fatih Erkılınç'a şans eseri saçma isabet etmedi. Yüzünde şişlik ve yaralar oluşan Dt. Erkılınç, şikayetçi oldu.

Adana Diş Hekimleri Odası (ADO) Başkan Vekili Dr. Dt. Metin Ersoy ve Genel Sekreter Dr. Dt. Hasan Boğa'nın geçmiş olsun ziyaretinde konuşan Dt. Muhammet Fatih Erkılınç, "Komşum Burak Çağlayan, benim olmadığım bir zamanda muayenehaneme gelerek sekreterime kendisine uğramamı istemiş. Her zaman kahvemi içen bir insandı. Dostane çağrı diye düşünerek kendisine uğradım. Bana "Sen nasıl benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini yaparsın?" diyerek elindeki muşta ile suratıma vurmaya başladı. Diğer elinde maket bıçağı vardı. Ben kendimi korumaya ve kaçmaya çalışırken arkamdan pompalı tüfek ile ateş etti. Şans eseri vurulmadım. Mermi isabet etse ölmüş olabilirdim. Çünkü düşmanca bir saldırı beklemiyordum. Canım çok yandı. Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Polise şikayet ettim. Silahlı olduğu için Özel Harekat Brimleri geldi. Kapıyı kırarak içeri girdiler ama yan kapıdan firar ettiğini öğrendik. İçi dolu 2 silahıda buldular. Ben bir hekimin. Bu saldırıyı hak etmedim. Bundan sonra muayenehanemize gelen hastalarımıza "Sen kimin yakınısın? Kimin düşmanısın? diye sorup, muayene etmeyecek miyiz? Hangi devirde yaşıyoruz? Bu nasıl anlayış, bu neyin kafası anlamadım. Güvenlik güçlerimize, adalete, devletimize güveniyorum. Umarım beni darp eden şahıs en kısa sürede yakalanarak, hak ettiği cezayı alacaktır. Sizlere de buraya kadar gelerek bana destek olup, güç verdiniz. Teşekkür ederim" dedi.

Adana Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Dr. Dt. Hasan Boğa ile birlikte darp edilen meslektaşları Dt. Muhammet Fatih Erkılınç'a geçmiş olsun demek ve her türlü desteği sağlamak için Ceyhan'a geldiklerini söyleyen ADO Başkan Vekili Dr. Dt. Metin Ersoy, "Adana Diş Hekimleri Odası Yöneticileri olarak bizler şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şartları ve psikolojik durumu ne olursa olsun; hiçbir konuda çözümün şiddet ile olacağına inanmıyoruz. Yaşamış olduğunuz bu durumu hiç bir şekilde kabul etmediğimiz gibi üzüntüsü içerisindeyiz. Menfur saldırıda bulunan kişiyi şiddetle kınıyoruz. Hiç bir sebep onu haklı kılmaz. Kaldı ki bir hekim böyle bir sebep ile hastasını reddedemez. Alternatifi de yoktur. Oda avukatımızı olaya dahil ederek gereken her türlü desteği sağlamaya hazırız. Geçmiş olsun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diş Hekimine Saldırı! - Son Dakika

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