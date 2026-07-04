Diş tedavisi sonrası 8 yaşındaki kız çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diş tedavisi sonrası 8 yaşındaki kız çocuk hayatını kaybetti

Diş tedavisi sonrası 8 yaşındaki kız çocuk hayatını kaybetti
04.07.2026 15:23
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Burdur'dan Isparta'ya diş tedavisi için götürülen 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, anestezi sonrası öldü.

Burdur'dan diş tedavisi için götürüldüğü Isparta'daki Davraz Özel Yaşam Hastanesi'nde 8 yaşındaki kız çocuğunun tedavi sırasında hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna getirilirken, kesin ölüm sebebi otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da yaşayan 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, diş tedavisi için ailesi tarafından Isparta'daki Davraz Özel Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre, tedavi sırasında yapılan genel anestezin ardından kalbi durarak fenalaşan küçük çocuk için sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ela Kocaçöğür kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında küçük Ela'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapıldı. Yapılan otopsinin ardından küçük kızın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Hastane morgu önünde bekleyen aile fertleri ve yakınlarının büyük üzüntü yaşanırken işlemlerin ardından Kocaçöğür'ün cenazesi ailesine teslim edileceği öğrenildi. Kocaçöğür, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan, Ela Kocaçöğür Burdur'da bulunan Mehmet Yıldızlı İlkokulunda 2. sınıf öğrencisi olduğu ve cimnastik sporu ile ilgilendiği, bir çok müsabakada yarıştığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Anestezi, 3. Sayfa, Isparta, Burdur, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diş tedavisi sonrası 8 yaşındaki kız çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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