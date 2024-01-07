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Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha - Son Dakika
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Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçuyla suçlanan Konak'tan açıklama geldi. Konak "Herkes haddini bilecek." dedi.

07.01.2024 - 10:40,  Güncelleme: 10:54
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulunduğu şarkıcı Volkan Konak sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Konak "Herkes haddini bilecek. Benim ülkem, kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI İNFİAL YARATMIŞTI

Volkan Konak, "Atatürk'ün kurduğu diyanetin koltuğunu işgal eden zat; insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sekterlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha

DİYANET'TEN SUÇ DUYURUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Diyanet'ten yapılan açıklamada, Konak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevinin kanunla kendisine tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın en üst temsilcisi Ali Erbaş'ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha

"HERKES HADDİNİ BİLECEK" AÇIKLAMASI

Diyanet'in suç duyurusunun ardından Volkan Konak açıklama yaptı. Konak, "Herkes haddini bilecek. Benim ülkem kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir. Dürüst, onurlu, cesur ve uygar insanlara selamlar olsun" dedi.

Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
Diyanet\'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak\'tan bir olay yaratacak açıklama daha
YORUMLAR (1)
  • Hasan Ali Yıldız: Adamsın Adam Volkan Konak Yanıtla 0 0

Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak, Ali Erbaş, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha - Son Dakika
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