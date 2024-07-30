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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşmasını gösteren videonun sesi yalan çıktı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın videosunun üzerine sahte ses kaydı yapılarak sosyal medyada dolaşıma sokulan ve İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Parti İçi Demokrasi ve Siyasi Etik Kurulu Üyesi Cevat Saraç tarafından da paylaşılan videonun yalan olduğu ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 26 Haziran 2024 tarihinde Sinop Üniversitesi Kampüs Camii'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmasından alıntılandığı görülen videoya sahte ses eklendiği anlaşıldı.

Söz konusu videoda Erbaş'ın şu cümleleri kurduğu iddia edildi:

"Fakirler Yaratanın en şanslı kullarıdır. Sizler yani fakir fukara, garip gureba Yaratana doğru yürüyeceksiniz, bizler ise muhtemelen cehennemin bir kenarında nar-ı ateşte cayır cayır yanıyor olacağız. Bir yandan üzülüyor gözyaşlarımı tutamıyorum, bir yandan da siz fakir fukara için seviniyorum."

Ancak orijinal görüntüler incelendiğinde ise Erbaş'ın şunları söylediği görüldü:

"Nerede bir camia var orada caminin de olması lazım. Çünkü isimleri aynı kökten geliyor. Camia ilim yolcularını içinde topluyor; hocaları ve talebeleriyle, camide müminleri içinde topluyor. Dolayısıyla her camiada bir caminin mutlaka olması lazım."

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Burak Orhan ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda videonun sahte ve orijinal halini yayınlayarak, videoyu paylaşan Saraç hakkında hukuki yollara başvurulacağını belirtti.