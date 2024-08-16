Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetinde

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi düzenleyen ailelerin evlat mücadelesi bin 810'uncu gününde sürüyor.

11 sene önce evladı Tuncay'ın 14 yaşındayken PKK terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren anne Fatma Bingöl, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Bingöl, "11 sene oldu oğlumu bulamıyorum. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa kaçırdı. Oğlum daha küçüktü, 14 yaşındaydı, aklı bir şeye ermiyordu. Kendi iradesiyle gitmedi, kandırılarak gitti. Ben evladımı istiyorum. Oğlumun peşindeyim, onu çok özledim. Oğlumdan hiçbir haber alamıyorum, ne bir fotoğraf ne de bir video. 11 senedir oğlumun hasretiyle yüreğim yanıyor" dedi.

Bir umutla eylemlerini sürdürdüklerini ifade eden Bingöl, "Bir umutla buraya geliyorum, ama umutsuz geri dönüyorum. Büyük bir hayal kırıklığına uğruyorum. Gel artık devletimize, güvenlik güçlerimize teslim ol. Herkes geldi, arkadaşların geldi, sen de gel. Devletimiz seni korur kollar" diye konuştu. - DİYARBAKIR