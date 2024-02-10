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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır anneleri, Gara Şehitlerini yıl dönümünde andı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 10 Şubat 2021'de Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak katledilen 13 Türk vatandaşını andı.

HDP önündeki evlat mücadelesi bin 622 gündür aralıksız sürerken, evladını terörün pençesinden kurtaran Ayşegül Biçer, anneler adına açıklama yaptı.

PKK terör örgütünün 2021'de şehit annelerinin yüreğine ateş düşürdüğünü söyleyerek, "Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak bugün şehitlerimiz için bir araya geldik. 10 Şubat 2021'de vahşice katledilen Gara şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bir kez daha diyoruz ki; şehitler ölmez vatan bölünmez. Hain ve alçak terör örgütü her zaman yaptığı gibi 10 Şubat 2021'de de anne yüreklerine ateş düşürdü. PKK terör örgütü bunu iyi bilsin ki Amerika ve İsrail'in piyonları olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi.

"PKK terörünü anneler bitirecek"

Diyarbakır annelerinin PKK terör örgütünü bitireceğini vurgulayan Biçer, "Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak hemen hemen hepimizin Kürt olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz. Kürtlerin savunucusu olduğunu söyleyen HDP, farklı isimle mecliste olabilir. Ama her zaman için hain ve alçak olduğunu defalarca gördük. Buradan bir kez daha onları şiddetle kınadığımızı dile getiriyoruz. Diyarbakır anne ve babaları olarak kararlılığımızla sürdürdüğümüz evlat nöbetimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Biz bu nöbete başladığımız günden beri PKK'da hızlı çöküş başladı. Bu çaba sayesinde ben de dahil olmak üzere 49 annemiz evladına kavuştu. Evladına kavuşan hiçbir anne ve baba burayı terk etmedi. Çünkü bizim davamız terörle mücadeledir. Sonuna kadar da terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir kez daha diyoruz ki PKK terörünü anneler bitirecek" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR