Diyarbakır Anneleri: Teslimat Sevinci

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Diyarbakır annelerinden Çiğdem Adak, evladının teslim olduğu haberini Regaip Kandilinde aldı.

3 Eylül 2019'da eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. 254'üncü aile olarak nöbete katılan Çiğdem Adak, evladının teslim olduğu haberini Regaip Kandilinde aldı.

Anne Çiğdem Adak, 4 yıla yakındır evlat nöbetine katıldığını söyledi. 2025 Regaip Kandil'inde oğlunun müjdeli haberi geldiğini ifade eden Adak, "Evladıma kavuştum. Rabbimden dilerim, bütün anne ve babalar evlatlarına en yakın zamanda hayırlısıyla kavuşur. Çok güzel bir duygu. Annelerden evladına kavuşan 58'inci aile oluyorum" dedi.

Buradan ailelere değil, evlatlara seslenmek istediğini dile getiren Adak, "Çünkü ailelerin ciğerleri yanıyor, evlatlarını dört gözle bekliyorlar. Çağrım çocuklara, oradan anne ve babalarının şefkatli kollarına gelsinler. Devletimize sığınsınlar. Çünkü yanlış bir yoldalar. Buradan cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanı'mıza, kolluk kuvvetlerimize sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Mehmet Emin Teker'in annesi Gülbahar Teker ise 5 yıldır burada olup çocuklarını beklediklerini kaydetti. Bir ailenin daha çocuğuna kavuştuğunu belirten Teker, "Çocuklara sesleniyorum. Herkes o dağlardan inip gelsin. Orada durmasınlar, anne ve babaları burada" şeklinde konuştu.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, yapılan çalışmalar neticesinde; 2021 yılında yurt içinde terör örgütüne katılan, aynı yıl örgütün Suriye kırsal kadrosuna geçiş yapan, 2022 yılında Suriye bölgesindeki sözde savaş taburlarında yer alan, insansız hava araçlarına yönelik keşif, gözetleme ve sabotaj eğitimi alan, Suriye'de suikast eğitimi alan E.G. isimli teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini paylaşmıştı. - DİYARBAKIR