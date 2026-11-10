Diyarbakır Bağlar'da malzeme istifli konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Diyarbakır Bağlar'da malzeme istifli konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Diyarbakır Bağlar\'da malzeme istifli konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu
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Diyarbakır Bağlar\'da malzeme istifli konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam malzeme istifli konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da malzeme istifli bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle malzeme istifli konteynerde yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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