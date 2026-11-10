Diyarbakır Bağlar\'da malzeme istifli konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu

Diyarbakır'da malzeme istifli bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle malzeme istifli konteynerde yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.