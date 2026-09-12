Diyarbakır Bağlar'da virajda devrilen otomobilde maddi hasar oluştu
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu, polis inceleme başlattı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Ö.Ç. idaresindeki otomobil, ilçenin Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır Bağlar'da virajda devrilen otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?