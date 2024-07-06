Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Çocuk Ağır Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Çocuk Ağır Yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda seyir halindeki bir otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam eden çocuğun durumu ise ciddiyetini koruyor. Soruşturma ise devam ediyor.

06.07.2024 12:28
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Diyarbakır- Bingöl karayolunda seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu yaralanan 1'i çocuk 6 kişiden durumu ağır olan 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Diyarbakır-Bingöl karayolu 28. kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, aynı istikamette plakası ve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 1'i çocuk, 1'i kadın 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı 1'i çocuk 3 kişiden Hebun Fahrioğlu ile Reşit Akyol kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Çocuk Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Çocuk Ağır Yaralı - Son Dakika
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