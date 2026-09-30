Diyarbakır Bismil\'de 3 gündür kayıp 21 yaşındaki genç için polis çalışma başlattı

Diyarbakır Bismil'de 3 gündür kayıp 21 yaşındaki genç için polis çalışma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 21 yaşındaki bir genç, evinden ayrıldıktan sonra 3 gündür kayıp. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri, kent merkezine gittiği belirtilen gencin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 gündür kayıp genç için ekipler çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Delil P., Bismil ilçesi Şentepe Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü ayrılıp kent merkezine gitti. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için arkadaşının yanında kalacağını belirten Delil P., pazar günü sabah saatlerinde babası ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Delil P.'den ailesi bu saatten sonra haber alamadı. Ailenin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri gencin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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