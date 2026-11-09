Diyarbakır Bismil\'de düğün çıkışı 57 yaşındaki kişi otomobil çarpmasıyla öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düğün çıkışı yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ (57), Bismil- Batman kara yolunda yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erenuluğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Erenuluğ, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.