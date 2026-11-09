Diyarbakır Bismil\'de düğün çıkışı 57 yaşındaki kişi otomobil çarpmasıyla öldü

Diyarbakır Bismil'de düğün çıkışı 57 yaşındaki kişi otomobil çarpmasıyla öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabasının düğününden çıkan 57 yaşındaki kişi, dün gece Bismil-Batman kara yolunda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düğün çıkışı yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ (57), Bismil- Batman kara yolunda yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erenuluğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Erenuluğ, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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