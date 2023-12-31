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Diyarbakır Bismil'de yapılan huzur uygulamasında 22 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır Bismil'de yapılan huzur uygulamasında 22 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polisin 10 gün süren huzur uygulamasında 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 22 kişi tutuklanırken, 252 araç sürücüsüne ise toplamda 273 bin TL trafik cezası uygulandı.

Diyarbakır Bismil\'de yapılan huzur uygulamasında 22 kişi tutuklandı
31.12.2023 - 12:48,
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, polisin 10 gün boyunca yaptığı huzur uygulamasında gözaltına alınan 41 şahıstan 22'si tutuklanırken, 252 araç sürücüsüne ise farklı madde ihlallerinden toplamda 273 bin TL tutarında trafik cezası uygulandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 10 günde sürdürülen huzur uygulamaları çerçevesinde 41 şahıs gözaltına alındı. Ekipler tarafından yeni yıl öncesinde eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim gerçekleştirildi. Sürdürülen 'huzur' uygulamaları çerçevesinde haklarında 4 ila 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 şahıs yakalandı.

Denetimler esnasında 5 ruhsatsız tabanca,1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 6136 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen bıçak, 65 adet mermi, 2 adet çalıntı motosiklet, 14 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi ve yaklaşık 90 gram narkotik madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayı'na sevk edilen 41 şahıstan 20'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 22 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, huzur uygulamaları çerçevesinde denetlenen bin 480 aracın 252'sine ise farklı madde ihlallerinden toplamda 273 bin TL tutarında trafik cezası uygulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Bismil'de yapılan huzur uygulamasında 22 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır Bismil'de yapılan huzur uygulamasında 22 kişi tutuklandı - Son Dakika
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