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Diyarbakır'da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçtiğimiz günlerde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Cihan Demir'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin zanlı H.Ç.(20), tutuklandı. H.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Cihan Demir ve iki kişiye ateş etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde H.Ç., genç bir kızı da tabancanın kabzasıyla vurarak yaraladı. Polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Ç., tutuklandı.

17.01.2024 - 14:04,
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Diyarbakır'da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçtiğimiz günlerde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Cihan Demir'inhayatını kaybettiği olaya ilişkin zanlı H.Ç.(20), tutuklandı.

15 Ocak'ta merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde kaldırımda karşı karşıya gelen iki grup arasındaki H.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Cihan Demir ve iki kişiye ateş etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde H.Ç., sonrasında elindeki tabancanın kabzasıyla genç bir kızın kafasına defalarca kez vurarak yaraladı.

Bu sırada çevredeki polislerin olayı fark etmesiyle H.Ç., elindeki tabancayı yere atıp etkisiz hale getirildi. Cihan Demir, olay yerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır\'da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 1 kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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