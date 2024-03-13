Diyarbakır'da 57 adet muhtelif sikke ve tarihi eser ele geçirildi
Eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait 57 adet muhtelif sikke ve tarihi eser satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde; Bağlar ilçesi Yeşildallı Mahallesi'ne Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke ve tarihi eser getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.
Açıklamada, dün yapılan operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı, şüpheli şahısların aracında yapılan kontrolde 57 adet farklı ebatlarda sikke ele geçirildiği ifadelerine yer verildi.
Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
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