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Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın yıkımında vatandaşlar böyle kaçıştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ağır hasarlı bina, yıkım esnasında çöktü, çevredekiler kaçacak yer aradı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bir bina, yıkım esnasında dökülmeye başladı. Yakımı izleyen vatandaşlar, binanın çökmesiyle birlikte kaçacak yer aradı.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.