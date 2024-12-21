Diyarbakır\'da ailelerin "arazi anlaşmazlığı" kavgası kanlı bitti

3.Sayfa

Sözleri tartışma yaratan Davutoğlu\'ndan bir açıklama daha

Erdoğan\'dan Suriye halkına mektup: Yarınlarınız çok daha güzel olacak

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında "arazi anlaşmazlığı" iki aileyi birbirine düşürdü. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Veysi İ. (30) kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Veysi İ'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri mezranın giriş ve çıkışlarında güvenlik önemleri aldı. Bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.