Diyarbakır'da ailelerin "arazi anlaşmazlığı" kavgası kanlı bitti - Son Dakika
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Diyarbakır'da ailelerin "arazi anlaşmazlığı" kavgası kanlı bitti

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasına "arazi anlaşmazlığı" nedeniyle taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Kavgada dört kişi yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetti.

21.12.2024 16:05
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Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında "arazi anlaşmazlığı" iki aileyi birbirine düşürdü. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Veysi İ. (30) kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Veysi İ'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri mezranın giriş ve çıkışlarında güvenlik önemleri aldı. Bazı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır\'da ailelerin "arazi anlaşmazlığı" kavgası kanlı bitti
Kaynak: İHA

Politika, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, Sur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da ailelerin 'arazi anlaşmazlığı' kavgası kanlı bitti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    1 avuç toprak burası dünya Ne çok büyüttük Allah'tan giderken kimse Bir sey gotremiyor en güzeline bu yani 4 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    keko değil misiniz, vatan istemekten vazgeçtim geçtiniz galiba. sesiniz çıkmıyor daha 0 0 Yanıtla
  • Murat Saka:
    aynen öyle. engerek var 0 0 Yanıtla
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