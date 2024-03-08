Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Yuvacık köyü yolu üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı amca çocukları arasında yaşanılan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kemalettin Aktepe (16) ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından ilçe ve kentteki hastaneye kaldırdı. Kemalettin Aktepe hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, A.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Kemalettin Aktepe'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da amca çocukları arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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