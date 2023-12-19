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Diyarbakır'da bakımda olan otomobil alev aldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da bakımda olan otomobil alev aldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir oto tamirci dükkanında bakım için bırakılan otomobil, benzin ve elektrik kaçağından dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır\'da bakımda olan otomobil alev aldı
19.12.2023 - 18:15,
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bakım için sanayi sitesine bırakılan otomobil, benzin ve elektrik kaçağından dolayı alev aldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yenişehir ilçesi 2. Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirci dükkanındaki otomobilde benzin ve elektrik kaçağından dolayı çıktı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, 27 R 2102 plakalı Tofaş marka otomobilini bakım için sanayiye bıraktı. Bu esnada ustalar aracı çalıştırır çalıştırmaz otomobilin kaputu alevlere teslim oldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının elektrik ve benzin kaçağından dolayı çıktığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aracın bakımı gelmişken sonu geldi

Yanan otomobilin bakım için dükkanına getirildiğini belirten Çekdar Yaşar, aracı çalıştırdıkları gibi otomobilin alev topuna döndüğünü söyledi. Yaşar, "2. Sanayi Sitesi'nde oto tamircisiyim. Araç Tofaş benzin ve LPG'li araç bunun yanında eski model araç. Benzin ve elektrik kaçağından dolayı araba yandı. Araç bakım için dükkanımıza gelmişti. Aracın kaputunu açtık, marşa basar basmaz alev aldı. İtfaiye ekipleri gelene kadar araç kül oldu" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da bakımda olan otomobil alev aldı - Son Dakika


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