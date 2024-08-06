Diyarbakır\'da Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonu devrildi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde virajı alamayan Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Siverek Caddesi Aram Tigran Bulvarı'nda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine ait 21 ADM 266 plakalı çöp kamyonu, kavşakta sürücü M.O.'nun kontrolünden çıkarak devrildi. Virajı alamayıp devrilen kamyon sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı M.O.'yu ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR