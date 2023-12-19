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Diyarbakır'da cinayetten aranan şüpheli Kırıkkale'de yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da cinayetten aranan şüpheli Kırıkkale'de yakalandı

Diyarbakır'da cinayetten aranan B.E. isimli şüpheli, başka bir kişiye ait kimlik kartıyla kaçmaya çalışırken Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde yakalandı. B.E., tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır\'da cinayetten aranan şüpheli Kırıkkale\'de yakalandı
19.12.2023 - 19:35,
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Diyarbakır'da cinayetten aranan şüpheli, başka kişiye ait kimlik kartıyla kaçmaya çalışırken Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 12 Ekim günü Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen "kasten öldürme" olayıyla ilgili hakkında aranması bulunan B.E., 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde yakalandı. Yapılan GBT (genel bilgi toplama) kontrolünde B.E.'nin üzerinde bulunan kimlik kartının başkasına ait olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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