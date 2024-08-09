Diyarbakır\'da Dicle Elektrik çalışmasına engel olan çocuklara jandarma tarafından ikramlık yiyecekler ve Türk bayraklı uçurtmalar dağıtıldı

3.Sayfa

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmasına engel olmak için götürülen çocuklara jandarma ekipleri tarafından ikramlık yiyecekler ve Türk bayraklı uçurtmalar dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jadarma Komutanlığınca Sur İlçesine bağlı Özekli Mahallesinde 08 Ağustos 2024 günü Dicle Elektrik ekiplerinin teknik çalışmalarına engel olmaya çalışan çocuklarla beraber 09 Ağustos 2024 günü aynı mahallede buluşarak jandarma tarafından çocuklara ikramlık yiyecekler dağıtıldı. Akabinde Türk Bayraklı uçurtmalar hem dağıtıldı hem de jandarma personeli ile beraber uçuruldu.

Türk Bayrağı, Özekli Mahallesi semalarında da yerini aldı. - DİYARBAKIR