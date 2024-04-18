Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bot ile nehirde aramaları sonuçsuz kalması üzerine çalışmalara ara verildi.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde bir vatandaşın Dicle Nehri'nde Ongözlü Köprü mevkisinde erkek cesedi gördüğünü 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK) ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin bot ile nehirde aramaları sonuçsuz kalması üzerine çalışmalara ara verildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Tokat'ta meydana gelen depremden kaçarken yaralanan yaşlı kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, Nazile Yeşilkaya ocakta madımak yemeği yaparken üstüne betondan tuğlalar düştüğünü ve bayıldığını ifade etti.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde bir süre arama çalışması yaptıktan sonra çalışmaya yarın sabah da devam edecek.
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