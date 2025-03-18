Diyarbakır'da sürücünün drift attığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, idari para cezası uygulanıp 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce drift attığı görüntülere yansıyan araç ve sürücüsü tespit edildi. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Drift Yapan Sürücüye Ceza - Son Dakika
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