Diyarbakır\'da Esnaf Arasında Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'da esnaf arasında çıkan silahlı, bıçaklı, sopalı, taşlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgedeki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda büyüyerek silahlı, bıçaklı, sopalı taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
