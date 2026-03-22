Diyarbakır'da Genç Kız Suçlandı, Arkadaşı Tutuklandı

Diyarbakır'da 22 yaşındaki genç kız, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya intihar süsü vermeye çalışıldığı öğrenilirken erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 20 Mart'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, C.B. ile arkadaşı Aleyna Yaray arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından C.B., silahla Aleyna Yaray'ı başından vurarak olaya intihar süsü vermeye çalıştı. Olayın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde şüpheli C.B. yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR