Diyarbakır\'da Hırsızlık Operasyonu: 10 Tutuklama

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Diyarbakır'da kasaptan karkas et çalarak arkadaşlarıyla mangal yaptı, soluğu cezaevinde aldı

Kamyon tekeri, cep telefonu, tekerlekli sandalye çalan hırsızlılar kameralara böyle yansıdı

Diyarbakır'da "Çakmak Operasyonu"

Aralarında 45 ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlıların da olduğu 10 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kasaptan karkas et çalıp arkadaşlarıyla mangal yapan, tekerlekli sandalye, gündüz vakti kamyon tekeri çalan zanlılar, güvenlik kameralarına yansıdı. Aralarında 45 ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlıların olduğu 10 kişi, "Çakmak Operasyonu" ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasaptan karkas et çalıp arkadaşlarıyla mangal yapan, otobüse yolcu gibi binip telefon çalan, dükkan sahibinin dalgınlığını fırsat bilip telefonu cebine koyan, gündüz vakti kamyon tekeri yuvarlayıp götüren, kalabalıktan faydalanıp telefon ve tekerlekli sandalye çalan şüphelilerin görüntülerini toplayıp "çakmak operasyonu" yaptı.

Aralarında 45 ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 10 zanlı, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan polis, tekerlekli sandalyeyi sahibine teslim etti.