Diyarbakır\'da iki çocuk annesi kadın intihar etti

Ibrahim koç:

Neye dayanarak (yasak aşk )diyorsun ? Orada mıydın, yoksa olaya şahit mi oldun? Sadece bir haber üzerinden hüküm verip bir insanı, bir anneyi bu kadar kolay mı yaftalıyorsunuz ? Klavyenin başında iftira atmak ne kadar basit hale geldi! toplum olarak o kadar ahlaki çöküş yaşadık ki hemen yaftalayıp yargılayabiliyoruz. Bu ülkede insan hayatı – kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin – ne yazık ki etten bile ucuz. Asıl sorun sizin bu kolay yargılarınız değil, bizim değersiz görülmemiz, anlaşılmamamız, aç ve açıkta olmamız.Hele bir de bu coğrafyada kadınsanız, vay halinize! Kendinize gelin!