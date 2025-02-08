Diyarbakır'da iki çocuk annesi kadın intihar etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da iki çocuk annesi kadın intihar etti

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi kadın, evindeki banyoya astığı iple intihar girişiminde bulundu. Evdeki yardımcının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

08.02.2025 22:52
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Diyarbakır'da evde intihar girişiminde bulunan iki çocuk annesi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da İki Çocuk Annesi Kadın İntihar Etti

BANYODA KENDİNİ ASTI

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınır ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen evli 2 çocuk annesi kadın, banyoya astığı iple intihar girişiminde bulundu. Evdeki yardımcı, duyduğu ses üzerine banyoya yöneldi. Kadının asılı olduğunu gören yardımcı, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Diyarbakır'da İki Çocuk Annesi Kadın İntihar Etti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Diyarbakır\'da iki çocuk annesi kadın intihar etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da iki çocuk annesi kadın intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ibrahim koç:
    Neye dayanarak (yasak aşk )diyorsun ? Orada mıydın, yoksa olaya şahit mi oldun? Sadece bir haber üzerinden hüküm verip bir insanı, bir anneyi bu kadar kolay mı yaftalıyorsunuz ? Klavyenin başında iftira atmak ne kadar basit hale geldi! toplum olarak o kadar ahlaki çöküş yaşadık ki hemen yaftalayıp yargılayabiliyoruz. Bu ülkede insan hayatı – kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin – ne yazık ki etten bile ucuz. Asıl sorun sizin bu kolay yargılarınız değil, bizim değersiz görülmemiz, anlaşılmamamız, aç ve açıkta olmamız.Hele bir de bu coğrafyada kadınsanız, vay halinize! Kendinize gelin! 135 1 Yanıtla
  • «Barış Tarim»:
    yasak aşk 1 125 Yanıtla
  • Nazım Akın:
    rabbim merhamet etsin, hem dünyasından- oldu hem çocuklarından hem ahiretini tehlikeye soktu.can insan da bir emenettir. Allah sana bahş ettiği emanete ihanet ediyor sun. rabbim merhamet i sonsuzdur. 34 2 Yanıtla
  • Nazife:
    iki çocuğunu öksüz bıraktı üzüldüm ?????? 31 1 Yanıtla
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