Diyarbakır\'da iş makinesi darbesiyle çatlayan doğal gaz borusunda akış kesildi

Diyarbakır'da iş makinesi darbesiyle çatlayan doğal gaz borusunda akış kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Huzurevleri Mahallesi'nde iş makinesiyle çalışma sırasında darbe alan doğal gaz borusu çatladı. Polis, itfaiye ve Diyar Gaz ekipleri güvenlik şeridi çekerek gaz akışını kesti, arıza bölgesinde çalışma başlatıldı; olayda etkilenen olmadı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çalışma esnasında doğal gaz borusunun çatlaması sonucu ekipler harekete geçti.
İlçenin Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi'nde doğal gaz borusu, iş makinesiyle çalışma yapıldığı esnada darbe alması sonucu çatladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Diyar Gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek gaz akışını kesti. Arıza bölgesinde çalışma başlatılırken olayda etkilenen olmadı.
Kaynak: İHA
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