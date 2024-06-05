Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde işçi minibüsü devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde işçi minibüsü devrildi: 7 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi minibüsü devrildi ve 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastanelere sevk edildi ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.06.2024 13:47
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde işçi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Bismil- Batman Kara yolunda ilçenin Şükürlü Mahallesi mevkiinde Sivas'a mevsimlik işçileri taşıyan 34 EN 1661 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde işçi minibüsü devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

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