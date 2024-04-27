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Diyarbakır'da İtalyan grubu hedef alan hırsızlara 'rötar' operasyonu: 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelileri hatıra için çekilen videodan tespit edildi

Uçuşa bir gün kala telefon bulunup İtalyan turiste teslim edildi

DİYARBAKIR - Erasmus Projesi kapsamında Diyarbakır'a gelen İtalyan gruptan birinin telefonunu çalan hırsızlar, hatıra için çekilen videodan tespit edilerek "rötar" operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Erasmus Projesi kapsamında 10 kişilik İtalyan grup Diyarbakır'a geldi. Kafile, Sur ilçesinde tarihi Ongözlü Köprüde hırsızların hedefi oldu. Davul zurna eşliğinde halay çeken İtalyanlara yaklaşan hırsızlar, bir turistin cebinden cep telefonu çaldı.

Linda Ugolini cep telefonunun olmadığını fark etti. Ugolini, telefonunu düşürdüğünü zannetti fakat, halay anını videoya çeken arkadaşı görüntülerde yankesiciyi fark etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, videoyu inceleyerek telefonu çalan şüpheli ile ilgili araştırmalara başladı.

Tarihi surlar içerisinde yankesicilerin izini süren ekipler, uçuştan bir gün önce şahısları tespit etti.

Ekipler, telefonu çalan 3 şahsı ve telefonu sattıkları 2 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda cep telefonu ele geçirilerek sahibine uçuşa bir gün kala teslim edildi.

Linda, görevlilere teşekkür ederek ev sahibi Türk arkadaşlarına ilgileri için memnuniyetini ilettiği kaydedildi.

Başka hırsızlık olaylarına da karıştığı tespit edilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.