Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Diyarbakır\'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Ecrin Erim, evinden ayrıldıktan sonra ailesi tarafından kayıp olarak bildirildi. Ailesi, Erim'den haber alamayınca polise başvurdu. Erim'in bulunması için polis ekipleri tarafından arama çalışmaları hemen başlatıldı.

18.12.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da 'Babamı aramaya gidiyorum' diye mesaj atan 12 yaşındaki Ecrin Erim'den haber alamayan annesi Büşra Erim (30), polise kayıp başvurusunda bulundu. Eski eşinden şüphelendiğini belirten Erim, "Kızım okula gitmiyor. Kızımın istismara uğramasından korkuyorum. Kızımın aranmasını, bulunmasını istiyorum. Narin'den sonra psikolojim bozulmuş, şu an çok tedirginim" dedi.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Büşra Erim ile teyzesinin evinde yaşayan Ecrin Erim, bugün saat 13.51'de annesine 'Anne beni merak etme, ben artık dayanamıyorum. Babamı aramaya çıkıyorum' diyerek mesaj attıktan sonra evden ayrıldı. Sitenin güvenlik kamerasına da 13.52'de yansıyan Ecrin'e ve telefonuna o saatten sonra ulaşamayan annesi Büşra Erim, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

'KIZIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Kızının eski eşi tarafından kaçırıldığından şüphelendiğini belirten Büşra Erim, "Kızım saat tam 13.51'de mesaj attı bana, 'Anne ben babamı aramaya gidiyorum' dedi. Daha sonra aradım ve hiçbir şekilde ulaşamadım. Ondan sonra polise haber verdim. Kızım babasını bir aydan fazladır arıyor, ulaşamıyor. Kızım 1 ay yurtta kaldı. Ben babasının hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Kızım bu haldeyse sebebi, babası. Narin'den sonra psikolojim bozulmuş. Ben şu an çok tedirginim kızım açısından. Kızım okula gitmiyor. Babası maddi hiçbir imkanı karşılamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Her şeyini maddi manevi ben kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum. Babasına yalvardım, yakardım ve savcılıkta da bizzat gidip şikayette bulunacağım. Kızımın istismara uğramasından korkuyorum. Karakola da verdiğimiz ifade aynen bu şekildedir. Kızımın aranmasını, bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

'ANNE, BEN BABAMI ARAMAYA GİDİYORUM DEDİKTEN SONRA KIZIMA ULAŞAMADIM'

Kızının babasını aradığını ancak babasının hiçbir şekilde cevap vermediğini ifade eden Erim, "Kızım sadece ondan sevgi, ilgi bekliyor ve buna rağmen hiçbir şekilde cevap vermiyor. Mesajlar duruyor. Kızımın telefonunda da benim telefonumda da. Yalvarmama rağmen ve bu adam hiçbir şekilde cevap vermiyor çocuğa ve çocuk attığı mesajda şunu gösteriyor. 8 yıldır biz boşandık ve anlaşmalı bir şekilde bitirdik. Tırnağıma da bir şey olursa kızımın ailesindendir. Ben kızımın babasından şüpheleniyorum zaten. Artık onların yanında mı? Artık bu onların filmi mi? Artık kızım kendisi gerçekten babasını aramaya mı gitmiş? Artık bilmiyorum. Ben şu an ablamın yanında yaşıyorum. Orada kalıyorum. Bugün hastaneye gitmek için evden çıktım. Kızım bana mesaj attı ve o mesajdan sonra bir daha kızıma ulaşamadım ve güvenliği aradım. Güvenlik bize bu kamera görüntüsünü yolladı. Çıkış saati falan hepsi var zaten" dedi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, Gündem, Bağlar, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
17:01 Mansur Yavaş’tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:35:53. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.