8 Yaşındaki Narin Güran Ölü Bulundu

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolduğu 21 Ağustos tarihinden itibaren bulunması için arama çalışmaları yapılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dere kenarında son görüldüğü elbiseleriyle bir çuvalın içinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ın ölü olarak bulunmasının ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte gazetecilere açıklamada bulundu. Valilik makamında yapılan basın açıklamasında konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bir çuval içinde ölü olarak bulunduğunu dile getirdi. Vali Zorluoğlu, "Bilindiği üzere ilimiz Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallemizde ikamet eden 8 yaşındaki Narin Güran kızımız 21 Ağustos'tan itibaren kayıp olarak aranmaktaydı. Kayıp haberinin alınmasından itibaren il jandarma komutanlığı koordinasyonunda çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle arama çalışmalarına bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir. Diğer taraftan da konunun adli boyutu ile ilgili çalışma cumhuriyet başsavcılığımız tarafından yürütülmüştür. 8 Eylül 2024 Pazar günü Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 1 jandarma arama timi, 2 su altı kurtarma timi, 2 jandarma özel hareket timi, 2 komando timi, 1 iz takip köpek unsuru, 2 kadavra köpek unsuru, 1 arama kurtarma köpeği, 1 dron ve 2 yer altı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen Eğer Tutmaz Deresi'nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran en son üzerinde bulunan kıyafetle dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş şekilde sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, burada çuval ile birlikte dere kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması kapsamında Eğer Tutmaz Deresi JAK ve JÖH ekipleri tarafından yeniden aranmış ve kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR