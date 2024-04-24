Diyarbakır'da kayıp çobanı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kayıp çobanı arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan çoban Şeyhmus Arslan'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Arslan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma ve UMKE ekipleri, gölet, metruk yapılar ve tarla gibi birçok yerde arama çalışmalarını bugün de sürdürüyor.

24.04.2024 14:22
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Diyarbakır'da kayıp çobanı arama çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan çoban Şeyhmus Arslan'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yapan Arslan'ı (20), 22 Nisan'da sabah ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı.

Aramalardan sonuç alamayan Arslan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.. Arslan'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma ve UMKE ekipleri, gölet, metruk yapılar ve tarla gibi birçok yerde arama çalışmalarını bugün de sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kayıp çobanı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kayıp çobanı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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