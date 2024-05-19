Diyarbakır'da kayıp şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'da kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'ın cansız bedeni nehir kenarında bulundu. Ceset, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.05.2024 10:18
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Diyarbakır'da kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kaybolan alzheimer hastası vatandaşın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün Hantepe Mahallesi Dicle Nehri kenarında kaybolan alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'tan haber alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ANDA ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çakmak'ın cansız bedeni bugün ekipler tarafından nehir kenarında bulundu. Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kayıp şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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