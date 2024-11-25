Diyarbakır'da Kaza: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaza: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Diyarbakır\'da Kaza: Ölü Sayısı 4\'e Yükseldi

Çermik'te otomobilin kayalıklara çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, inceleme sürüyor.

25.11.2024 14:40
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı.

Çermik ilçesinde dün meydana gelen kazada S.B.'nin kullandığı otomobil Başarı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada Samet Bozkuş, Abdullah Kartal ve Musa Kartal olay yerinde hayatını kaybederken yaralı 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan Aziz Bozkuş'un doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece kazada ölü sayısı 4'e çıktı. Ağır yaralı bir kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Kaza: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika

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