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Diyarbakır'da LPG Tankı İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da LPG Tankı İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır polisinin düzenlediği operasyonlarda 460 kilo uyuşturucu ele geçirildi ve 10 kişi tutuklandı.

Diyarbakır\'da LPG Tankı İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
16.12.2023 - 23:30,
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Diyarbakır'da LPG tankı içinde uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerinin yılbaşı planı bozuldu: 10 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır polisinin son iki günde düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 460 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. LPG tankının içinden ve pikap içerisindeki odunların arasından çıkan uyuşturucu ise şaşırttı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 8'inin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda; 460 kilo esrar türevi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin yılbaşı planını Diyarbakır polisi bozdu

Diyarbakır Emniyetinin, 13 ve 14 Aralık günleri yürüttüğü 4 ayrı çalışmada yakalanan zehir tacirleri, yaklaşık yarım ton uyuşturucuyu batı illerine sevk ederek yılbaşında gençleri zehirleyeceklerdi. Narkotik ekipleri yaptıkları uzun süreli takipler sonucu şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

LPG tankı içinde ve odunların arasında uyuşturucu çıktı

Yakalanan araçlardan birinin LPG tankına 15 kilonun üzerinde skank maddesinin zulalanmış ve üzerine LPG doldurulmuş olması polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yine bir başka operasyonda ise kamyonet kasasındaki odunların altına gizlenmiş vaziyette 222 kilo skank maddesi narkotik dedektör köpeği Brego'nun hassas burnundan kaçmadı.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Narkotik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da LPG Tankı İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da LPG Tankı İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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