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Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı

Diyarbakır'da bir minibüs kontrolden çıkarak markete daldı. Marketin önünde bekleyen 5 öğrenci yaralanırken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

11.01.2024 - 11:40,
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Diyarbakır'da minibüsün kontrolden çıkarak market önünde bekleyen 5 öğrenciyi önüne alıp markete girdiği kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MARKETE DALDI

Dün sabah merkez Yenişehir ilçesinde Diyarbakır- Elazığ karayolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp markete daldı.

5 ÖĞRENCİ YARALANDI

O esnada market önünde bekleyen 5 öğrenci, minibüsün çarpmasıyla yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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