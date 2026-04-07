Diyarbakır\'da Oto Tamir Dükkanında Yangın

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde oto tamir dükkanında çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sanayi Mahallesi'nde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, oto tamir dükkanında büyük hasar oluşurken yanında bulunan iki dükkan da hafif etkilendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
